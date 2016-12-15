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Объем средств, выведенных из России за рубеж в ходе сомнительных операций, в 2016 году, по предварительной оценке, сократился в 2,5 раза до 190 млрд рублей. Об этом рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс». «Российская газета» приводит цифру 180 млрд рублей.

Она напомнила, что в 2015 году нелегальный вывод денег составил около 500 млрд рублей. Глава ЦБ отметила, что тенденция снижения сомнительных операций продолжается уже несколько лет.

Набиуллина подчеркнула, что Центробанк продолжит усиливать контроль в этой области и очищать рынок от финансовых организаций, проводящих сомнительные операции.

Ранее 9 февраля глава ЦБ в интервью ТАСС говорила, что регулятор прорабатывает возможность делиться банковской тайной с правоохранительными органами, чтобы помочь тем расследовать дела о мошенничестве и выводе активов из российских банков. «Если недобросовестные банкиры остаются безнаказанными, да еще и убегают с ворованными деньгами за рубеж, где их не смогут достать, то мы обречены на то, что это будет повторяться», – пояснила она.

Чистый отток капитала из РФ, как в середине января сообщал ЦБ, по итогам прошлого года также снизился: вчетверо по сравнению с 2015 годом, до $15,4 млрд. При этом поступления валюты в страну по итогам 2016 года стали минимальными с 1998 года.