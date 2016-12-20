Недавнюю фразу Владимира Путина о «неизбежности прекрасного будущего» России вполне мог бы произнести другой чиновник – глава Минсельхоза Александр Ткачев. Почему бы и нет? Импорт продовольствия раздавлен, причем в буквальном смысле. Национальное сельское хозяйство на подъеме, какого не видели десятилетия: покорив мировой рынок пшеницы, российские аграрии, полагают в РАНХиГС, будут наращивать поставки мяса птицы, свинины, сахара, картофеля и бахчевых культур. Эта динамика оказывает на Ткачева самое возбуждающее действие – министр ставит все более амбициозные задачи подотчетной отрасли. На их решение отводится десять, семь, пять, а порой даже три года. Мы выбрали самые смелые планы министра и сопоставили их с реальностью.