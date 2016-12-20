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Фильм Алексея Учителя «Матильда» об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской был снят на деньги, выведенные из подконтрольного «Газпромбанку» офшора в обмен на взятку управляющему делами президента. Об этом рассказал соавтор фильма Владислав Москалев в интервью The Insider.

По словам Москалева, о финансировании фильма он и глава «Фонда в поддержку культуры и искусства» Владимир Винокур договаривались с Владимиром Кожиным, который на тот момент занимал должность управляющего делами президента.

«Кожин на моих глазах набрал какой-то номер по телефону и дал команду “десять”. После этого “Газпромбанк” загнал деньги на Кипр, и офшор Tradescan Consultants Ltd (100 % дочка “Газпромбанка” на Кипре), в свою очередь перевел $10 млн на кино», – рассказал Москалев.

Еще $10 млн, по его словам, на счет фонда Винокура перевел лично президент «Газпромбанка» Андрей Акимов.

«Это такой ликвидный общак Кремля. Это невозвратные деньги. По документам это был заем, но о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны – но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили», – сказал соавтор фильма.

Он пояснил, что схемы с офшорами нужны были в связи с тем, что если бы банк выдал кредит через офис в Москве, то его, возможно, пришлось бы возвращать.

За помощь в организации проекта «Матильда» Кожину, как утверждает Москалев, якобы подарили часы, стоимость которых может достигать $400 тысяч.

Владислав Москалев был выведен из проекта в 2012 году. В ноябре того же года московская полиция возбудила уголовное дело о хищении из фонда Винокура 117 млн рублей.

Как пишет The Insider, дело было заведено в отношении неустановленного лица, но по факту следствие шло в отношении Москалева. В 2013 году Россия объявила его в розыск по линии Интерпола по обвинению в «злоупотреблении полномочиями», но Канада его выдавать отказалась.

Фильм «матильда» выйдет в прокат 25 октября 2017 года. В конце января организация «Христианское государство – Святая Русь» отправила письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката картины: заявив, что показ фильма будет расценен как провокация к «русскому майдану».

В ноябре 2016 года Учитель заявлял, что прокуратура уже проверяла его фильм и никаких нарушений в нем выявлено не было. Однако в конце января депутат Госдумы Наталья Поклонская повторно попросила Генпрокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств на создание «Матильды», а также заявила, что сценарий фильма должны проверить историки и богословы.

Учитель, в свою очередь, заявил о намерении подать в Генпрокуратуру заявления на Поклонскую и на представителей общественных организаций, которые требуют от кинотеатров отказаться от показа «Матильды».