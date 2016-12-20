11:07

Конституционный суд РФ признал соответствующей Конституции статью о многократных нарушениях на митингах (статья 212.1 УК РФ). Трансляция заседания велась на сайте суда.

Жалобу на статью в сентябре 2016 года подал активист Ильдар Дадин, который отбывает по ней наказание. В жалобе Дадин отмечает, что статья нарушает его право не быть осужденным дважды за один и тот же проступок. Подразумевается, что осужденные по данной статье активисты сначала должны понести административное наказание, а затем уголовное за то же правонарушение. Вина активиста, таким образом, состоит в неоднократности правонарушения, что противоречит Конституции, подчеркивает Дадин.

Дадин также указал на нарушение права на свободу мирных собраний и свободу выражения мысли. Всего, по его мнению, статья 212.1 УК РФ нарушает 11 статей Конституции.

Сам активист на заседании не присутствовал, так как суд отклонил ходатайство защиты о его участии в процессе.

Полномочный представитель правительства в КС Михаил Барщевский во время рассмотрения судом жалобы Дадина раскритиковал норму, однако подчеркнул, что она не нарушает Конституцию. Представители президента и Госдумы на суде сочли норму соответствующей Конституции.

В отзыве на статью Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета (ДВФУ) согласились с позицией Дадина и отметили необходимость изменения законодательства о митингах. Неоднократность совершения правонарушения не может стать условием для «повышения степени опасности таких действий», сказано в заключении. Отмечалось также, что за одно и то же правонарушение не может следовать и административная и уголовная ответственность.

В феврале депутаты от партии ЛДПР разработали законопроект, который предлагает исключить статью о многократных нарушениях на митингах из Уголовного кодекса.

Статья о многократных нарушениях на митингах была введена в 2014 году, максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы. К уголовной ответственности привлекаются лица, которые за полгода более двух раз нарушили статью 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения митинов).

Дадин стал первым осужденным по данной статье – в 2015 году он получил три года колонии, но затем суд смягчил наказание до двух с половиной лет. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки и избиения в колонии в Карелии. Проверки ФСИН и СК не подтвердили факт применения силы к активисту, но позднее он был переведен в колонию на Алтае.