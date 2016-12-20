16:55

Крупнейший в мире производитель текилы Jose Cuervo в ходе IPO разместил свои акции по верхней границе ценового диапазона, предложив их инвесторам по 34 песо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

В результате при выходе на биржу компания смогла привлечь не менее 16,2 млрд песо ($791 млн). При этом, по данным агентства, спрос на акции Jose Cuervo превысил предложение более чем в восемь раз.

Как указывает Bloomberg, IPO производителя текилы стало крупнейшим в Мексике с 2013 года. В самой компании отказались от комментариев.

До этого Jose Cuervo дважды откладывала проведение IPO, поскольку итоги президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, опустило курс мексиканского песо до рекордных минимумов за 20 лет. Кроме того, Трамп грозил обложить товары, произведенные в Мексике и поставляющиеся на американский рынок, значительной пошлиной.

Благодаря продажам на рынках США и Канады Jose Cuervo в 2015 году сгенерировала 64% своей выручки, которая достигла примерно $1,2 млрд.