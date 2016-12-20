18:22

Минобороны РФ назвало непреднамеренным авиаудар по турецким военным, который был нанесен в районе города Эль-Баб. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным AP, в результате авиаудара погибли трое турецких военных. Генеральный штаб турецкой армии заявил, что в авиаударе погибли трое, а ранения получили еще восемь человек. Расследование инцидента проводится и российской и турецкой стороной.

Удар был нанесен утром 9 февраля во время операции по нанесению авиаударов по «Исламском государства».

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования главу Турции Реджепу Эрдогану в связи с гибелью турецких военных, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин объяснил ошибку несогласованностью действий военных во время совместной операции России и Турции.

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