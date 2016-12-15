20:40

«Мегафон» закрыл сделку по покупке 63,8% голосующих акций или 15,2% уставного капитала Mail.ru Group. Об этом говорится в сообщении оператора.

Суммарно «Мегафон» выплатит интернет-компании $740 млн, из которых $640 млн в момент закрытия сделки и еще $100 млн – через год.

В декабре оператор официально объявил о планах выкупить долю в Mail.ru Group «с целью упрощения и ускорения реализации совместных проектов компаний».

Позже сделка была одобрена акционерами компании, а 8 февраля Сбербанк и «Мегафон» заключили соглашение об открытии кредитной линии объемом 35 млрд рублей. Подчеркивалось, что компании «продолжат работать полностью на рыночных условиях», а команды обеих организаций будут независимы.

Контролирующим акционером и в Mail.ru Group, и в «Мегафоне» является холдинг USM, принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову.