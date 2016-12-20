22:01

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным раскритиковал договор стран 2010 года о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, англ. New START), передает Reuters со ссылкой на знакомые с ходом разговора источники в администрации президента.

Во время беседы Путин спросил американского лидера о продлении договора, на что Трамп прервался и уточнил у советников, о чем идет речь, пишет агентство.

После Трамп назвал соглашение «одной из плохих сделок администрации Обамы» и подчеркнул, что договор, прежде всего, выгоден для РФ.

В Белом доме от комментариев отказались, сославшись на официальное заявление после разговора, в котором не говорится о СНВ-3, отмечает Reuters.

Трамп критиковал договор во время президентской кампании, заявив во время предвыборных дебатов, что Россия «переиграла» США с соглашением, которое он назвал START-Up, а также ошибочно утверждал, что по договору РФ может продолжать производство ядерных боеголовок, а США – нет, уточняет агентство.

Ранее Трамп назвал сделку по ядерному разоружению важным условием для снятия санкций с России.

Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали договор СНВ-3 в 2010 году, он действует с 2011 по 2021 год с возможностью продления еще на пять лет. Согласно договору, к 2018 году Россия и США должны иметь не более 1550 ядерных боеголовок и не более 700 развернутых носителей.