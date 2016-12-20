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Россия и Турция и не будут создавать комиссию по расследованию авиаудара Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, приведшему к гибели трех турецких военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

«Создание такой комиссии пока не на повестке дня», – заявил собеседник агентства.

Представители оборонных ведомств обеих стран также не планируют экстренных встреч из-за инцидента, рассказал другой источник ТАСС в Анкаре.

Утром 9 февраля во время авиаударов по позициям «Исламского государства» в Сирии ВКС России по ошибке нанесли удар по турецким военным, в результате чего трое человек погибли и еще 11 получили ранения.

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и объяснил ошибку несогласованностью действий военных во время совместной операции России и Турции.

Свои соболезнования главе турецкого Генерального штаба также выразил начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.