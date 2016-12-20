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Президентские выборы в 2018 году пройдут по «старой модели» с выдвижением лидеров думских партий, рассказали источники РБК.

”“Крестового похода” против лидеров парламентской оппозиции нет и вряд ли будет”, – заявил один из собеседников издания.

Как сообщают источники РБК, в Кремле не собираются “уговаривать лидеров думских партий Геннадия Зюганова (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР) и Сергея Миронова (“Справедливая Россия”)” не выставлять свои кандидатуры в пользу других кандидатов ради повышения явки.

В партиях нет более известных фигур, чем их лидеры, и, соответственно, выдвижение другого кандидата от партии не поспособствует увеличению количества избирателей, считает близкий к Кремлю собеседник.

Федеральный чиновник добавляет, что, “если не считать глав думских партий и ряда высокопоставленных фигур, таких как, например, министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, то больше известных гражданам персон нет”. По его словам, “дискуссии на эту тему [в администрации президента] нет”.

Инициированное властью новое лицо на выборах может появиться “только при условии изменения общественных настроений”, резюмирует близкий к Кремлю собеседник.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года.