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Венесуэльская государственная компания Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) просрочила поставки нефти для «Роснефти» и китайской CNPS на сумму $750 млн, пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.

Венесуэльская компания не поставила китайским и российским компаниям 3,2 млн баррелей нефти, а также 10 млн баррелей сырой нефти.

Среди причин срыва поставок называются нестабильная работа нефтеперерабатывающих заводов, задержки с очисткой корпусов танкеров, проблемы с логистикой.

«Роснефть» и CNPS предоставили венесуэльской компании кредиты на сумму в $55 млрд, из которых $5 млрд были от «Роснефти», уточняет агентство.

Как сообщает Reuters, поставки для «Роснефти» и CNPS составляют треть экспорта PDVSA и потому «критичны для финансового здоровья» компании. Чтобы решить проблему с поставками в Китай, PDSVA на 15% уменьшит экспорт в Индию.

Ранее структуры американской нефтедобывающей компании ConocoPhillips подали иск против PDVSA по обвинению в попытках незаконно вывести активы из США.