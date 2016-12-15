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Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско поддержал приостановку миграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

«Правительство США заняло позицию, исходя из которой мы не должны оценивать их решение. Мы несогласны», – заявили в суде.

Судьи постановили, что американское правительство не предоставило убедительных аргументов соответствия закона интересам нацбезопасности США, в то время как выступившие истцами штаты доказали вред «даже временного восстановления запрета», уточняет Reuters.

Трамп в твиттере заявил, что будет продолжать судиться. «На кону наша нация», – добавил он.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/829836231802515457

Суд рассматривал жалобу Администрации президента США на решение федерального судьи Сиэтла приостановить действие указа. Тогда с иском обратились штаты Вашингтон и Миннесота.

Позже эксперты 97 технологических компаний США, включая Facebook, Twitter, Netflix, eBay, Mozilla и Microsoft, отправили в суд в Сан-Франциско экспертное заключение против указа. Затем к ним присоединились SpaceX и Tesla Илона Маска.

Американский лидер подписал указ об ужесточении миграционной политики 28 января. Согласно указу, въезд жителям семи стран, где основной религией является ислам, запрещен на 90 дней. Также на 120 дней ограничен прием беженцев. Трамп пояснял, что это делается для обеспечения безопасности страны.

Вице-президент США Майкл Пенс говорил, что, по мнению Белого дома, «эта временная пауза уместна, она нужна, чтобы убедиться, что люди, приезжающие в страну, не представляют угрозы».