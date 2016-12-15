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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский попросил вице-премьера РФ Дмитрий Рогозина выделить средства на аудит госрасходов Приднестровья. Об этом он сообщает в письме, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

В письме Красносельский рассказывает об экономических трудностях ПМР, называя одной из основных причин проблем высокий уровень государственных расходов, на долю которых в 2016 году пришлось около 60% ВВП страны.

Он пишет, что в Приднестровье готовится новая концепция налогово-бюджетной политики, в рамках которой планируется сокращение госрасходов, но для этого непризнанному государству помимо финансирования со стороны РФ аудита расходов также нужна помощь российских аудиторских компаний.

«Прошу вас, уважаемый Дмитрий Олегович, оказать содействие в рассмотрении вопроса о выделении финансирования для проведения аудита и выработки рекомендаций по повышению эффективности госрасходов российскими аудиторскими компаниями», – приводит газета цитату из письма.

Среди других причин он называет экономический кризис и «усугубление неблагоприятных факторов, в том числе внешних, оказывающих непосредственное влияние на условия хозяйствования в республике».

Глава комитета по экономической политике, бюджету и финансам Верховного совета ПМР Александр Коршунов пояснил изданию, что сокращение расходов государства, возможно, коснется структуры госорганов и их содержания, а также добавил, что ПМР обращается за помощью к России, так как в Приднестровье «нет такого уровня специалистов по структурным реформам органов управления»

Источник издания в российском правительстве подтвердил факт получения письма и отметил, что оно направлено в Минфин. Оценить шансы положительного решения вопроса он отказался.

Вопрос может быть обсужден уже 10 февраля, так как глава правительства ПМР Александр Мартынов приезжает в Москву, где у него, по данным издания, в том числе запланирована встреча в Минфине.

«Коммерсантъ» добавляет, что Москва ежегодно перечисляет непризнанной республике деньги для выплат надбавки пенсионерам – примерно $15 на человека до девальвации рубля. После падения российской валюты долларовый эквивалент «уменьшился примерно вдвое», уточняет газета.