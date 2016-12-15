04:48

Национальный союз производителей молока «Союзмолоко» (включает Danone, PepsiCo, Valio, Hochland) попросил министра сельского хозяйства Александра Ткачева снять ограничения на ввоз сырого молока из регионов, так как это приведет к увеличению цен на продукцию. Об этом говорится в письме союза, которое изучил «Коммерсантъ».

Как пишет газета, опасения союза связаны с решением Россельхознадзора, которое с 1 февраля присваивает регионам статусы по заразным болезням животных и в соответствии с ними устанавливает правила перевозки подконтрольных товаров.

Ограничения коснулись 25 регионов России, включая лидеров по производству молока в стране – Татарстан (5,7%) и Ростовскую область (3,5%). По решению ведомства молоко из этих регионов должно проходить пастеризацию, в то время как у подавляющего большинства производителей нет необходимого для пастеризации оборудования, и ограничение фактически означает полную остановку поставок сырого молока из этих регионов, сообщается в письме.

Вследствие этого участникам рынка грозят убытки, что в итоге приведет к росту цен на молочную продукцию.

Как рассказал газете один из производителей, сухое молоко из Татарстана поставляется на молочные заводы Москвы, и «в случае перебоев с поставками заменить его не получится».

Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано объяснила новые правила «вопросами безопасности» и назвала письмо «пиаром», подчеркнув, что в ведомстве не разделяют опасений союза.

Ранее сообщалось о возможном дефиците риса в России.