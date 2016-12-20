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Советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал вопрос санкций с послом России в США Сергеем Кисляком за месяц до инаугурации Дональда Трампа, в декабре 2016 года, пишет Washington Post со ссылкой на чиновников американского правительства.

Как сообщают собеседники газеты, Флинн призывал Россию не реагировать слишком бурно на введенные администрацией президента Обамы ограничения, дав понять, что обе стороны смогут рассмотреть этот вопрос после инаугурации Трампа.

«Кисляк остался под впечатлением, что санкции позже будут пересмотрены», – заявил собеседник издания.

Многие высокопоставленные чиновники в правительстве США интерпретировали контакты Флинна и Кисляка как «потенциально незаконный» сигнал Кремлю, что Россия может ожидать смягчения введенных администрацией Обамы санкций, пишет WP.

8 февраля Флинн отверг любые обсуждения антироссийских санкций, но 9 февраля через своего представителя уточнил, что хотя не помнит факта обсуждения санкций, он не может быть уверен, что эта тема в разговорах никогда не поднималась, рассказывает газета.

Источники издания сообщают, что ФБР продолжает расследование в отношении переговоров Флинна и Кисляка, и при этом некоторые собеседники подчеркнули, что, несмотря на обсуждение ограничений, они не увидели доказательств того, что Флинн обещал принять меры по пересмотру санкций после инаугурации Трампа.

Флинн начал общение с Кисляком еще до президентских выборов 8 ноября, и контакты продолжались в том числе и в «переходный период» смены президентов, добавляют чиновники.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы завершили расследование связей Флинна и России, не обнаружив в них «ничего незаконного».

23 января стало известно, что ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США проводили расследование нескольких телефонных звонков Флинна Сергею Кисляку 29 декабря.

14 января Reuters впервые сообщило о пяти телефонных контактах Флинна и посла России 29 декабря. В этот день администрация президента Барака Обамы ввела новые санкции против России из-за «вмешательства» в выборы в США.

В штабе Трампа тогда заявили, что контакты между Флинном с Кисляком касались исключительно организации беседы между будущим американским лидером и Владимиром Путиным.