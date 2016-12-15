Восток и Запад: кто и почему из них лидирует? Как складывались нынешние пропорции мироустройства и надолго ли они сохранятся? Очередную попытку ответа на эти вопросы можно найти в книге авторитетного археолога и историка, профессора Стэнфордского университета Иэна Морриса «Почему Запад властвует… по крайней мере, пока еще: закономерности истории, и что они сообщают нам о будущем» (вышла в 2016 году в издательстве «Карьера Пресс»). Republic приводит фрагмент главы, в которой автор анализирует процесс имперского строительства в XX веке.

Россия – на протяжении столетий довольно отсталая периферия – реорганизовалась в качестве Союза Советских Социалистических Республик, который, подобно Соединенным Штатам, объединял быстро растущий промышленный центр и огромную сельскохозяйственную глубинку. Однако, в отличие от Соединенных Штатов, здесь поддерживались и насаждались государственная собственность, коллективное сельское хозяйство и централизованное планирование. Советский Союз мобилизовывал свой народ скорее как современное западное государство, нежели как старая династическая империя. Однако его автократы – Ленин и Сталин – правили скорее как цари, нежели как демократические президенты.

Советский Союз был своего рода «Антиамерикой» – субконтинентальной империей, но, несомненно, не либеральной. Сталин проповедовал равенство, но при этом строил централизованную экономику, для чего миллионы его товарищей принудительно перевозились по всей его империи, а миллионы других заключались в «гулаги». Идеологически подозрительные этнические группы и классовые враги (зачастую это было одно и то же) подвергались чисткам. И, в отличие от переживавших неудачи капиталистических экономик, успешный Советский Союз позволил 10 миллионам своих подданных умирать от голода. Однако очевидно и то, что кое-что Сталин делал явно правильно. Между 1928 и 1937 годами, в то время как капиталистическая промышленность находилась в состоянии коллапса, выпуск промышленной продукции в СССР увеличился в четыре раза.