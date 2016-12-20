09:05

Стоимость постройки стены на границе США и Мексики составит $21,6 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний отчет Департамента национальной безопасности. На возведение конструкции в общей сложности может уйти около трех с половиной лет.

Ранее в Конгрессе стоимость стены оценивали в $12 или $15 млрд. Reuters отмечает, что отчет Департамента нацбезопасности более приближен к реальности, так как именно на его основе Белый дом будет просить выделения средств у Конгресса.

Согласно представленному в документе плану, администрация президента обратится в Конгресс за деньгами в конце весны, а непосредственное возведение стены начнется в сентябре.

Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой 25 января. Тогда же он подчеркивал, что соседняя страна уже после постройки возместит США средства на возведение стены. После переговоров с президентом Мексики было принято решение обсуждать этот вопрос путем непубличных консультаций.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа.