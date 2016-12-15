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Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу задержали на белорусской границе старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела «Запад» Главного управления собственной безопасности МВД подполковника Виталия Федосова. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, полицейский был задержан 9 февраля при въезде на территорию России через пропускной пункт в Псковской области.

В тот же день управление СК по Санкт-Петербургу возбудило в отношении Федосова уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), и 40-летнего подполковника полиции объявили в федеральный розыск. Как ожидается, его доставят в Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу утром 10 февраля.

В чем именно подозревается задержанный полицейский, «Фонтанке» узнать не удалось. Как пишет издание, на возбужденном в отношении Федосова уголовном деле поставлен гриф «совершенно секретно».

В конце декабря «Фонтанка» сообщила, что Федосов написал рапорт об увольнении из полиции. Однако перед уходом в отставку подполковник решил отгулять отпуск, в связи с чем формально он является сотрудником ГУСБ полиции до 4 апреля. По данным издания, вместе с Федосовым рапорт об отставке написал также полковник Александр Дьячук.

Федосов и Дьячук подали в отставку после ареста руководителя ГУСБ МВД Юрия Тимченко по делу о вымогательстве взятки. О его задержании стало известно 9 декабря. По версии следствия, полковник требовал взятку в размере 100 млн рублей за то, чтобы закрыть уголовное дело о неуплате налогов одним из ООО на сумму больше 1 млрд рублей.

Как писала «Фонтанка», в материалах дела Тимченко фигурирует также и подполковник Федосов. По данным издания,у него проводились обыски по этому делу в служебном кабинете, а также по месту жительства.