11:27

В Государственную думу внесли законопроект, который запрещает делать скидки на алкогольную продукцию. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Как уточняется в проекте закона, не допускается применение скидок на алкогольную продукцию любыми способами, в том числе посредством купонов и талонов. Помимо запрета на скидки документ также запрещает распространение алкоголя среди населения бесплатно, в том числе в виде подарков.

В пояснительной записке к документу авторы инициативы отмечают, что такой метод стимулирования продаж как скидки и акции, заставляют потребителя приобретать «не нужный ему на самом деле товар».

По мнению авторов законопроекта, запрет скидок на алкогольную продукцию исключит излишний спрос на алкоголь и обеспечит возможность свободы потребителей в выборе товаров.

Ранее запрет скидочных акций на алкоголь поддержал Роспотребнадзор. Глава надзорной службы Анна Попова заявила, что скидки на алкогольную продукцию являются, по сути, рекламой алкоголя и должны быть запрещены.