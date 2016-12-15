11:39

Основатели панамской юридической компании Mossack Fonseca задержаны, а в офисе организации проведены обыски. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Следователи считают, что Юрген Массак и его партнер Рамон Фонсека замешаны в коррупционном скандале в Бразилии, связанном с нефтяной госкомпанией Petrobras. Генеральный прокурор Панамы назвал Mossack Fonseca «криминальной организацией».

Как указывает газета, сам Фонсека ранее обвинил своего друга, президента Панамы Хуана Карлоса Варелу, в получении денег от бразильской строительной компании Odebrecht (она является одним из основных фигурантов дела Petrobras). В свою очередь, Варела эти обвинения отверг.

Дело о коррупции в Petrobras расследуются с 2014 года. В марте 2016 года суд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего гендиректора Odebrecht Марсела Одебрехта по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Архив Mossack Fonseca стал основой расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), которое было опубликовано в апреле 2016 года. В материалах раскрывались связи мировых лидеров и бизнесменов с офшорными компаниями. Среди прочего, в списке фигурировали люди из окружения президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и других.