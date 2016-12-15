11:53

Конституционный суд РФ потребовал отменить приговор активисту Ильдару Дадину. Трансляция заседания велась на сайте суда.

«Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру», – говорится в постановлении суда.

Суд ранее признал конституционной статью о многократных нарушениях на митингах (статья 212.1 УК РФ). При этом в решении суда отмечается, что наступление уголовной ответственности лишь за сам факт неоднократности совершения правонарушения нарушает Конституцию. Он постановил внести изменения в статью о многократных нарушениях на митингах.

Согласно решению суда, уголовная ответственность по статье может наступать только в случае, если действия субъекта причинили вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям.

Ильдар Дадин подал жалобу на статью 212.1 УК РФ осенью 2016 года. Он отмечал, что статья нарушает его право не быть осужденным дважды за один и тот же поступок. По его мнению, наказание в данном случае наступало на основании неоднократности формального нарушения правил, что противоречит Конституции. Всего статья 212.1 УК РФ нарушает 11 статей Конституции, отметил Дадин в жалобе.

Статья о многократных нарушениях на митингах была введена в 2014 году. Обвинение по ней предъявляется лицам, которые за шесть месяцев более двух раз нарушили статью 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митингов). Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Ильдар Дадин стал первым осужденным по данной статье, кроме него обвинение по ней предъявлено еще двум активистам. В 2015 году Дадин получил три года колонии, но затем суд смягчил наказание до двух с половиной лет. В ноябре 2016 года он пожаловался на пытки в колонии. Результаты проверки ФСИН и СК не подтвердили его слова.