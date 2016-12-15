12:51

Цены на молоко не будут расти из-за ограничений на ввоз сырого молока из регионов. Об этом сообщил представитель Минсельхоза Владимир Волик агентству ТАСС.

«Из-за этого точно нет», – заявил он.

Волик отметил, что производители молока «чуть-чуть переборщили» с оценкой роста цен.

Ранее Национальный союз производителей молока «Союзмолоко» попросил министра сельского хозяйства Александра Ткачева снять ограничения на ввоз сырого молока из регионов, так как это приведет к росту цен на продукцию.

С 1 февраля молоко из 25 регионов России должно проходить пастеризацию. В жалобе отмечалось, что у большинства производителей в регионах нет необходимого для этого оборудования, а ограничения приведут к полной остановке поставок из этих областей. В число регионов, которые попали под ограничения, вошли лидеры по производству молока – Татарстан и Ростовская область.