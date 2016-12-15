12:27

Выпускающая потребительские товары (в том числе презервативы Durex) группа Reckitt Benckiser договорилась о покупке производителя детского питания Mead Johnson Nutrition. Об этом сообщается в пресс-релизе Reckitt Benckiser.

Сумма сделки составит 16,6 млрд, а с учетом задолженности Mead Johnson – $17,9 млрд. Как отмечает Fortune, сделка является крупнейшей в истории Reckitt Benckiser.

В результате покупки Reckitt Benckiser впервые выйдет на рынок детских смесей и сможет расширить область деятельности на фоне замедлившихся продаж, указывает Bloomberg. Кроме того, группа значительно усилит присутствие в Азии – втором по значимости рынке для Reckitt Benckiser.

После объявления о сделке акции Reckitt Benckiser в Лондоне выросли на 1,1%, в то время как котировки Mead Johnson в Нью-Йорке снизились на 1,1%.