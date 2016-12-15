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В появлении в России новых харизматичных политиков федерального уровня заинтересованы все, в том числе нынешние власти. Об этом, сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скажем так, появление новых политиков, опытных политиков, талантливых политиков, харизматичных политиков – в этом заинтересованы все», – сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что оппозиционные думские партии самостоятельно принимают решение о том, кто будет от них участвовать в выборах, и Кремль в это не вмешивается.

РБК 9 февраля писало, что в Кремле не намереваются «уговаривать лидеров думских партий Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова» не выставлять свои кандидатуры в пользу других кандидатов ради повышения явки. По данным издания, инициированное властью новое лицо на выборах может появиться «только при условии изменения общественных настроений».

В декабре 2016 года о своем намерении участвовать в президентских выборах объявил оппозиционер Алексей Навальный. Суд 8 февраля приговорил его к пяти годам условно по статье о хищении. Сам Навальный пообещал продолжить кампанию.

Законы о выборах не позволяют быть избранными людям, имеющим непогашенную судимость, в то время как в Конституции ограничение прописано только для заключенных. ЦИК после приговора Навальному заявил, что решение будет приниматься по каждому конкретному кандидату.