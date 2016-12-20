13:24

Ленинградский областной суд отменил решение о депортации на родину северокорейца Цой Мен Бока, который сбежал в Россию более 15 лет назад. Об этом в своем фейсбуке сообщил адвокат Сергей Голубок.

Производство по делу прекращено, северокорейца выпустили из Центра временного содержания иностранных граждан, сейчас он находится «на свободе в безопасном месте», рассказал юрист.

Постановление о выдворении Цой Мен Бока 31 января принял Всеволожский городской суд Ленинградской области, сообщал «Коммерсантъ». Решение суда должно было вступить в силу 10 февраля, однако правозащитники оспорили его в суде высшей инстанции.

Помимо этого они также обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за временной защитой северокорейца от депортации. 8 февраля ЕСПЧ запретил его депортировать. «Это значит, что Цой Мен Бока не передадут властям КНДР, где его ждет смертная казнь», – пояснила представляющая его интересы адвокат Ольга Цейтлина.

Как она рассказала, Цой Мен Бок приехал в Россию в 1999 году и работал на лесоповале в трудовом лагере у станции Тыгда в Амурской области, который охраняли сотрудники госбезопасности КНДР. В 2002 году он сбежал из лагеря.

Паспорт у северокорейца забрали в 1999 году при пересечении российской границы, рассказала «Коммерсанту» его гражданская жена Елена Когай. В северокорейский лагерь на территории России, по ее словам, он приехал на заработки, однако денег на лесоповале ему не платили. После побега он несколько лет жил в Ростове, а в 2005 году приехал в Санкт-Петербург.