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Экспорт нефти из России в начале 2017 года вырос, несмотря на то, что страна сократила объемы добычи сырья в соответствии с соглашением ОПЕК. Об этом сообщает Reuters.

Так, в январе нефтедобыча в РФ сократилась на 110 тысяч баррелей в сутки по сравнению с декабрем 2016 года. При этом экспорт сырья отечественные компании увеличили на 114 тысяч баррелей в сутки.

Участники рынка не понимают, «как так получается», а трейдеры признались, что второй месяц ждут снижения предложения Urals, но пока «всего достаточно». Однако источник агентства в российской нефтекомпании пояснил, что «ресурса у всех полно».

Как подсчитало Reuters, в феврале экспорт российской нефти также увеличится: объемы поставок Urals и Siberian Light запланированы на уровне 2,3 млн баррелей в сутки, то есть на 6% выше, чем в январе 2017 года (и февраля 2016-го). Агентство отмечает, что рост нефтяного экспорта РФ может сохраниться до лета, то есть будет действовать в течение всего соглашения ОПЕК об уменьшении добычи.

В конце ноября 2016 года участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны 10 декабря подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки.

По данным Международного энергетического агентства, в январе страны ОПЕК на 90% выполнили полугодовой план по снижению объемов добычи, при этом некоторые государства перевыполнили его. В этом месяце объем извлекаемой нефти участниками картеля составил 32,1 млн баррелей.