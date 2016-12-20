14:42

Роскомнадзор направил «Эху Москвы» письмо из-за присутствия в его капитале американской компании. Об этом главный редактор и совладелец радиостанции Алексей Венедиктов рассказал RNS.

«Предыдущая трактовка закона предполагает, что иностранные совладельцы СМИ могут иметь до 20%, американская компания имеет в “Эхе Москвы” 19,92%. Это письмо свидетельствует о новой трактовке закона. И вообще по нему – иностранная компания не может быть совладельцем медиа в Российской Федерации», – заявил он.

Венедиктов добавил, что юристы радиостанции приступили к изучению этого вопроса.

Как рассказал представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, в письме, направленном радиостанции, говорится, что нарушения должны быть устранены до 15 февраля.

«У нас нет сомнений, что все будет сделано в указанный срок. Начальник отраслевого департамента Роскомнадзора находится с гендиректором и главным редактором “Эха Москвы” на ежедневной связи, и никаких сомнений, что все будет сделано, у нас нет», – отметил он.

Ампелонский подчеркнул, что речь идет не об официальном предупреждении, а об информационном письме, которое Роскомнадзор направил руководству «Эха Москвы» и еще «ряду изданий». Их названия представитель надзорного ведомства не уточнил.

Он также добавил, что поводом для письма стала проблема технического характера в учредительных документах радиостанции, никаких претензий по поводу ее иностранного владения у Роскомнадзора нет, передает «Интерфакс».

Ранее Life сообщил, что Роскомнадзор направил «Эху Москвы» письмо,в котором предупредил о возможном прекращении вещания радиостанции из-за структуры собственности юрлица. «Экспертиза материалов документов показала, что один из акционеров ЗАО “Эхо Москвы” имеет иностранную долю капитала 19,92%, что противоречит требованиям, установленным законом СМИ», – цитирует издание письмо ведомства.

Закон, запрещающий иностранцам владеть напрямую или косвенно более 20% капитала российских СМИ, действует в России с 2016 года. Он привел к нескольким крупным продажам активов зарубежными инвесторами, например, издательства Axel Springer Russia, выпускающего в России Forbes.