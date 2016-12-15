14:39

Российские военные вмешались и остановили столкновения между сирийскими правительственными войсками и отрядами повстанцев на севере Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в командовании обеих сторон конфликта.

Инцидент произошел неподалеку от города аль-Баб; в этом регионе и повстанцы, и правительство отдельно друг от друга ведут бои с «Исламским государством».

Как рассказали агентству представители повстанцев, танки правительственной армии подошли слишком близко к их отрядам, после чего завязалась перестрелка.

«Позже Россия вмешалась, чтобы успокоить ситуацию», – заявили повстанцы, не уточнив, каким именно образом действовали российские военные.

В Сирии с 30 декабря действует режим перемирия между правительственными войсками и подавляющим числом повстанческих группировок. На ИГИЛ перемирие, достигнутое при посредничестве России и Турции, не распространяется.

В конце января в Астане состоялись переговоры по урегулированию конфликта. К каким-либо предметным результатам они не привели; стороны договорились продолжить консультации.