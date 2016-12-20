Наши воспоминания – это мы сами. Многие боятся старческого слабоумия и потери памяти больше, чем рака. Мы делаем фотографии, снимаем видео, ведем дневники и храним милые сердцу бесполезные предметы, потому что знаем, что когда-нибудь можем забыть яркие счастливые моменты жизни, и страшимся этого. Но есть люди, которые не забывают. Вообще. Они помнят все, что происходило с ними в любой день любого месяца любого года. О том, каково это и что наука знает об их странной способности, рассказывает в своем материале Guardian.

Первым пациентом с диагнозом гипертимезия стала американка Джилл Прайс. Вместе с ней медицине известно лишь о 60 людях с такой же способностью – исключительной автобиографической памятью, благодаря которой человек помнит буквально все, что с ним происходило. Если спросить Джилл, что она делала 29 августа 1980 года, она ответит: была пятница, мы с подругами поехали в Палм-Спрингс. Когда она водила машину третий раз в жизни? Десятого января 1980 года, это была суббота, прошло две недели с ее 15-летия. И так далее. По словам Джилл, она ясно помнит все – где она была, с кем, чем занималась – начиная с 18-месячного возраста. События 20-летней давности для нее свежи так же, как то, что было вчера.