Каждые выходные мы будем писать о людях, чья смерть осталась на этой неделе незамеченной. Сегодня вспоминаем Ирвина Кори – одного из отцов стендапа, несостоявшегося президента США, личного врага Ричарда Никсона и вдохновителя Вуди Аллена.

О жизни Ирвина Кори лучше рассказывать с конца. Пережив жену и дочь (обе скончались в глубокой старости), он умер 6 февраля 2017 в своем нью-йоркском доме на руках сына – тоже глубокого старика. Кори было 102.

Он родился в Нью-Йорке в 1914-м и в раннем детстве попал в приют: после ухода отца, мать не справлялась с детьми. Потом Кори скитался по Америке, изготавливал пуговицы, был профессиональным боксером, а в 1942-м его призвали в армию. Но Кори был пацифистом и анархистом. Перед отправкой на фронт он сказал армейскому психиатру, что он гей. На следующий день его демобилизовали. Это – как и многое другое о его жизни – известно лишь со слов Кори. Он много говорил, и это стало его профессией.

В 1943-м началась карьера Кори-стендапера. Он был родоначальником особого жанра, выступая без сценария и вообще какой-либо подготовки. Его главным словом, с которого он начинал все свои выступления и которое сделало его узнаваемым, было «однако». Вуди Аллен и самый скандальный стендапер 1960-х Ленни Брюс называли Кори своим вдохновителем.

В 1960-м, когда Хью Хефнер, владелец Playboy, организовал шуточные выборы президента, Кори стал победителем голосования. Слоганами его кампании стали «Голосуйте за Кори и живите на подачки» и «Возглавлю любую партию, где есть бухло».

Одновременно с этим, Кори попытался вступить в Коммунистическую партию США, куда его не пустили, указав на анархистские взгляды. Тогда же он занялся помощью кубинским детям. Кори перечислял значительную часть своих гонораров фондам медицинской помощи, что осложнило его отношения с властями. Он попал в негласный черный список, а позднее стал личным врагом президента Никсона, в радиоэфире сравнив умственные способности последнего с плацентой.

В последние годы – в 1997 году потеряв дочь, а в 2011-м жену – Кори жил замкнутой жизнью в своем нью-йоркском доме. Позднее стало известно, что практически сразу после смерти жены, Кори, ни в чем на самом деле не нуждаясь, начал побираться на улицах Нью-Йорка. Все собранные таким образом деньги – несколько тысяч долларов – он, как и в 1960-е, переводил в фонды помощи Кубе. Таксисты, у которых Кори иногда просил деньги, вспоминали, что на нем всегда была бейсболка с надписью «Вашингтоном правят взяточники».

«Десять лет назад у нас были Джонни Кэш, Боб Хоуп и Стив Джобс. Now we have no Cash, no Hope and no Jobs». Эту шутку придумал Кори. По крайней мере, так он говорил в одном из последних интервью.

Когда Кори исполнилось сто, к нему пришли сразу несколько американских изданий. «Вы сейчас выглядите так же, – сказал журналист в одном из них, – как и 30 лет назад». «Вы хотите сказать, что 30 лет назад я выглядел так же дерьмово?» – сказал Кори.

Незадолго до смерти Кори говорил, что всю жизнь мечтал сыграть в шекспировской пьесе и лишь недавно получил роль могильщика в «Гамлете». Как и многое в биографии Кори, это известно лишь с его слов. Достоверно известно, что перед самой смертью он попросил мороженое и суп с распущенным яйцом. Съел он это или нет, неизвестно.