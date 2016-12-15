Выходной день Инес, ведущего бизнес-консультанта международной корпорации с крупным проектом в Бухаресте, – после утомительной поездки на предприятие клиента она, аккуратная немка с остекленевшим взглядом, спешит домой, точнее – в арендованную для нее фирмой квартиру. Перед дверью ее уже ждут сотрудники кейтеринга. Они должны накрыть на стол и украсить гостиную. Скоро коллеги Инес придут отмечать ее день рождения – командный настрой, по мнению главы офиса, в последнее время стал ослабевать, пришло время для корпоратива. Через несколько минут Инес встретит остолбеневшего в дверях начальника словами: «Это голая вечеринка, для сближения команды, как ты говорил. Знаю, глупая идея, но не смогла придумать ничего лучше».

Это кульминационная сцена только что вышедшей на экраны драмы «Тони Эрдманн» – призера Каннского фестиваля и номинанта от Германии на «Оскар». Отборщики из США явно высоко оценили фильм, но из-за того, что идет он почти три часа, состоит в основном из диалогов и заняты там малоизвестные европейские актеры, американцы уже решили снять на Paramount свою версию с Джеком Николсоном.

Фильм немецкого режиссера Марен Аде рассказывает, как сбежавшая подальше от дома молодая женщина вместо независимости обретает новую корпоративную семью, с которой невозможно расстаться.