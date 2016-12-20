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Бюджетники, которые откажутся от зачисления им зарплаты на карту «Мир», с 1 января 2018 года смогут получать свои выплаты только наличными через кассы. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, передает «Прайм».

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты ФАС и Банком России. Кроме того, ФАС и ЦБ согласовали механизм, по которому карты «Мир» будут обслуживаться банками РФ, а также выпускаться на основе кобейджинга с другими международными платежными системами.

19 января ФАС заявляла, что перевод бюджетников на карты национальной платежной системы приведет к ограничению конкуренции и ущемит права граждан. Тогда же в ЦБ разъяснили, что такой шаг не нарушает принципов конкуренции, поскольку речь идет только о бюджетных выплатах, порядок получения которых может определять государство.

Перевод всех бюджетных и социальных выплат на карты «Мир» с начала 2018 года предусматривается поправками в закон «О национальной платежной системе», которые в декабре 2016 года предложили внести депутаты Госдумы. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ЦБ 9 февраля рассказала об изменениях, которые предлагает внести в законопроект регулятор. Так, новым клиентам бюджетной сферы предлагается выдавать карты «Мир» с 1 июля 2017 года, а с 1 июля 2018 года на нее должны быть переведены все действующие бюджетники, кроме пенсионеров. Для последних переход на карты «Мир» должен быть растянут до 1 июля 2020 года.