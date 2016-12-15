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Курс доллара во второй половине торгов Московской биржи 10 февраля подешевел на четверть рубля до 58,5 рубля. До этого на такой отметке валюта США торговалась в июле 2015 года. Биржевой курс евро до этого снижался более чем на полрубля до 62,25 рубля, также до минимума за 1,5 года.

Предыдущих минимумов с середины 2015 года основные валюты достигали в феврале и январе соответственно. Доллар опускался до 58,56 рубля, евро – до 62,32 рубля.

Укреплению рубля способствует рост мировых цен на нефть, который ускорился после того, как Международное энергетическое агентство объявило, что в январе 2017 года страны ОПЕК на 90% выполнили полугодовой план по снижению объемов нефтедобычи. Котировки Brent днем 10 февраля поднялись на 1,8% до $56,7 за баррель, а WTI – на 1,5% до $53,8 за баррель.

В Центробанке в очередном бюллетене «О чем говорят тренды» отметили, что с небольшими перерывами укрепление российской валюты – основной фактор замедления инфляции – продолжается с апреля 2016 года. Аналитики ЦБ подчеркнули, что сейчас курс рубля сохраняет фундаментальное равновесие.