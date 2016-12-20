16:23

Российские хакеры проникли в системы МИДа Италии и получили доступ к служебной переписке сотрудников ведомства. Об этом рассказал The Guardian со ссылкой на источники.

Хакерам не удалось получить доступ к секретной переписке. Они также не смогли взломать почту премьер-министра Паоло Джентилони, который на тот момент занимал пост министра иностранных дел. По данным собеседников издания, Джентилони не пользовался почтой, когда работал в МИДе.

За хакерами может стоять российское правительство, рассказали источники издания. По факту взлома проводится расследование.

Атаки происходили в 2016 году и были замечены примерно спустя четыре месяца после проникновения хакеров в систему.

В начале января разведка США назвала президента РФ Владимира Путина организатором кибератак, целью которых было вмешательство в выборы президента США. Глава национальной разведки США Джеймс Клеппер позднее заявил, что Россия пыталась повлиять на результат выборов в «паре десятков» стран. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова отмечала рост числа обвинений России в кибератаках. «Среди отметившихся в последнее время – Канада, Норвегия, Великобритания, Нидерланды, Чехия, Эстония. Слушайте, у нас столько хакеров нет, правда» – заявила она. Все обвинения в Кремле отвергают и указывают на отсутствие доказательств.