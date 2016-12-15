Кремль не будет уговаривать лидеров парламентских партий России не выдвигаться на президентских выборах, выставив взамен себя более молодых, «свежих» кандидатов, написал РБК. Если верить источникам издания, кампания пройдет по старой модели, а спаринг-партнерами Владимира Путина станут Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов. Выбор в пользу более простого, инерционного решения рождает вопрос о том, не смог или не захотел Кремль давить на системные партии для того, чтобы адаптировать их к нуждам президентской кампании.

Разговоры о том, что на выборах президента России, намеченных на март 2018 года, следует создать интригу, повысив явку, идут с осени 2016 года. Этому способствовала прошедшая думская кампания. Рутинизированная, скучная и бессодержательная она только усилила апатию избирателей. Явка составила рекордно низкие 47% (при 60% в 2011, 63% в 2007, 56% в 1999 годах). В определенной степени это было результатом чрезмерной управляемости: каждая партия понимала, на что она может рассчитывать, не особо стараясь максимизировать результат. Экономия сил также стала следствием кризисной ситуации, в которой аккумулировать ресурсы оказалось сложнее.