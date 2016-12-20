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Бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин назначен главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора). Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

«Вы завершили работу в регионе. С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне, были министром регионального развития и, естественно, знаете хорошо региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора», – отметил глава правительства на встрече с Басаргиным.

С середины октября 2015 года исполняющим обязанности руководителя Ространснадзора является Сергей Сарицкий, после того, как глава службы Евгений Дитрих занял пост первого заместителя транспорта РФ вместо Олега Белозерова. Последний в августе 2015 года возглавил РЖД.

В отставку с поста губернатора Басаргин ушел 6 февраля. Его преемником стал глава московского департамента экономической политики Максим Решетников.

5 февраля газета «Ведомости» писала, что в ближайшее время объявят об отставке руководителей еще пяти российских регионов: Карелии, Новгородской, Свердловской, Рязанской и Ивановской областей, а также Бурятии. 7 февраля новым главой Бурятии вместо Вячеслава Наговицына был назначен заместитель министра транспорта Алексей Цыденов.