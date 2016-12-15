Из России в прошлом году незаконно вывели 190 млрд рублей, рассказала в начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это в два раза меньше, чем в прошлом году и на порядок меньше, чем в 2013 году, когда Набиуллина возглавила Банк России. Но пока ЦБ борется с давно известными схемами, изобретательные банкиры придумывают новые – и почти неуязвимые с точки зрения закона. Как для отмывания денег используют судебных приставов, нотариусов и вертолеты?

Пристав в помощь

Неожиданным инструментом отмывания денег оказались судебные приставы: с их помощью банкирам только в 2016 году удалось вывести из России около 16 млрд рублей, признается Центральный банк. Это около 10% всего объема сомнительных операций. Схема проста: два юридических лица – заемщик-резидент РФ и кредитор-нерезидент – договариваются взыскать с заемщика долг через третейские суды или мировые соглашения. Выступающий истцом нерезидент требует погасить задолженность от ответчика-резидента, который соглашается с его требованием. Далее суды принимают решение о взыскании выдают исполнительный лист, с которым нерезидент на законных основаниях обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Приставы в принудительном порядке списывают с должника средства на счет взыскателя в иностранном банке.

В Центральном банке отмечают, что выявить схему несложно: по указанным адресам должников не существует, операций они не совершают, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. Тем не менее ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют полномочий, чтобы схему предотвратить.

Новый способ отмывания денег очень напоминает молдавскую схему, через которую в 2010–2013 годах из России вывели почти 700 млрд рублей. Тогда оформлялись фиктивные кредиты российских компаний перед молдавскими, которые подавали в местные суды заявления о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица-гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. Включение в старую схему ФССП добавляет ей дополнительное звено защиты – теперь она законодательно практически неуязвима со всех сторон. «Суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении»,– указывают в Банке России.

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