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Чистый убыток АвтоВАЗа за 2016 года составил около 35,5 млрд рублей. Об этом говорится в финансовом отчете производителя по РСБУ (российским стандартам бухучета), опубликованном 10 февраля.

Годом ранее убыток компании превысил 43 млрд рублей. Таким образом, потери АвтоВАЗа снизились на 18%.

Ранее 10 февраля АвтоВАЗ также отчитался о результатах работы в прошлом году по МСФО (международным стандартам). Убыток за 2016 год уменьшился на 39% до 44,8 млрд рублей (против 73,7 млрд рублей годом ранее).

В январе АвтоВАЗ отчитался о спаде продаж за 2016 год на 1% до 266,3 тысячи машин.При этом спад всего российского рынка составил 11%.

В середине прошлого года новый президент АвтоВАЗа Николя Мор рассказал, что автоконцерн вновь станет прибыльным не ранее 2018 года. По его словам, «возвращение к прибыльности будет происходить постепенно, шаг за шагом».