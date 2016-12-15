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Турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел российских ВВС, на протяжении десяти дней до этого не меняли своей дислокации. Об этом сообщает Reuters.

Помимо этого в турецкой армии заявили, что попавшие под обстрел военные за сутки до инцидента докладывали о своем местоположении командованию. Их координаты также были переданы российскому военному атташе в Анкаре и на базу Хмеймим.

Ранее 10 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака была проведена с учетом переданных турецкой стороной координат, в пределах которых турецких военных «не должно было быть».

Трое турецких военнослужащих погибли в результате российского авиаудара 9 февраля. После этого президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Турции в связи с инцидентом. Обе страны сошлись на том, что обстрел был непреднамеренным.

Россия и Турция тесно сотрудничают в урегулировании сирийского конфликта с конца 2016 года. В частности, при их посредничестве в конце декабря было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое действует до сих пор.