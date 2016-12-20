Депрессию называют эпидемией XXI века – по оценкам экспертов, в России и США от нее и других психических расстройств страдает от 5% до 25% населения. Всего в мире, по данным ВОЗ на 2012 год, депрессией болели 350 млн человек. Наравне со многими другими тяжелыми заболеваниями депрессия может сделать жизнь человека невыносимой, но часто люди, страдающие ей, так и не доходят до врача. При этом экономические издержки от депрессии для государства оцениваются в миллиарды долларов: например, в США, по подсчетам экономиста Пола И. Гринберга, в 2010 году они превышали $210 млрд.

Депрессия – определенно один из факторов, который мешает человеку и обществу в целом развиваться и двигаться дальше. Но есть ученые, которые уверены, что это заболевание – не отклонение, а естественная реакция человека на определенные негативные процессы, и у нее есть своя эволюционная цель. О том, какая высшая миссия может быть у депрессии, пишет Nautilus.