В прессу попали детали очередного телефонного разговора Дональда Трампа. На этот раз – с Владимиром Путиным. По неофициальным данным, когда речь зашла о договоре по ограничению ядерного потенциала, оказалось, что президент США не владеет этой темой. А когда ему объяснили – заявил, что сделка невыгодна для Соединенных Штатов.

До этого журналисты узнали о деталях других разговоров президента – с лидерами Мексики, Австралии и Франции. Если верить источникам, при общении с ними Трамп хвастал своей популярностью, угрожал и жаловался на расходы. Все это стало аргументом для тех, кто ставит под сомнение его компетентность как государственного лидера.

Отрывки из бесед – неофициальные данные. Однако их достоверность – по крайней мере, частично – подтвердил сам президент США. На днях он пожаловался, что сторонники его предшественника Барака Обамы «сливают» прессе информацию о его переговорах. А также заявил, что его администрация «очень, очень старается» найти виновных.

Что именно из переговоров Трампа стало достоянием общественности?