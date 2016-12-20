19:50

Арбитражный суд Москвы отклонил жалобу Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПБ) на решение Рособрнадзора о приостановке действия лицензии. Об этом сообщается на сайте университета.

Европейский университет будет обжаловать это решение. Также была подана жалоба на решение Рособрнадзора, который установил, что его предписания не были выполнены в установленный срок.

Нарушения в работе университета были обнаружены во время проверки в июле. Европейский университет утверждал, что он устранил большую часть нарушений уже к следующей проверке Рособрнадзора в сентябре.

Ведомство посчитало, что его требования не были полностью исполнены и приостановило действие лицензии в декабре, но вскоре суд восстановил ее до рассмотрения апелляции университета. Основанием для этого стали нарушения порядка приема студентов, несвоевременная аттестация сотрудников и не соответствующий требованиям преподавательский состав. При этом в ведомстве поясняли, что большинство установленных нарушений были исправлены, но университет не предоставил необходимых документов.

Основанием для проведения проверки стала жалоба депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова.

Европейский университет был создан в 1994 году, он специализируется на гуманитарных и социальных науках. В его попечительский совет входят бывший глава Минфина Алексей Кудрин и глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.