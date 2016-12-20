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Чеченский военные, которые отправились в Алеппо в составе батальона военной полиции Минобороны РФ, должны «наладить контакт» с населением Сирии. Об этом глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказ в телепрограмме «Правда Гурнова» на НТВ, передает РИА Новости.

«У них есть не только теория, но и практика. Они знают, как выявлять, знают, как найти общий язык с народом. Исходя из этого они и были выбраны, исходя из той работы, которая была проведена», – сказал чеченский лидер.

Кадыров подчеркнул, что перед тем, как поехать в Сирию, военные прошли курс усиленной подготовки, чтобы «сохранить мир» на освобожденной от боевиков территории. «Татары, русские, чеченцы – они вместе защищают там мусульман. Они не дают разным течениям ссорить народ между собой», – добавил глава Чечни.

Ранее 10 февраля Кадыров анонсировал выход телепрограммы, в которой ответят на вопросы о службе чеченцев в Сирии, которыми «сегодня многие интересуются».

Информацию о том, что чеченские военные были отправлены в Сирию, Кадыров подтвердил 23 января. При этом в декабре 2016 года он говорил, что данные «Новой газеты» о формировании батальонов чеченцев для отправки в Алеппо не соответствующими действительности. Несмотря на это, газета утверждала, что среди сотрудников Нацгвардии распространяли обучающие брошюры с рекомендациями по выполнению боевых задач в Сирии и иллюстрированные разговорники.

Издание также писало, что власти республики стремятся рекрутировать тех чеченцев, чьи родственники уехали воевать на стороне ИГИЛ. Это предположение чеченский лидер назвал «больной фантазией».