10 февраля, 23:52

Представители Transparency International намерены обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить на наличие признаков неурегулированного конфликта интересов главу Россельхознадзора Сергея Данкверта, которому принадлежат активы в контролируемой его ведомством сфере. Об этом заместитель директора организации Илья Шуманов рассказал «Центру управления расследованиями» (ЦУР).

Transparency International и ЦУР пояснили, что Данкверт владеет акциями агрохолдинга «Агроплемсоюз», ООО «ДомСтрой», ООО «Стандарт плюс» и охотничьего хозяйства «Озерное».

«Это автоматически создает ситуацию конфликта интересов. При этом возможность урегулирования конфликта интересов у Данкверта была: ему стоило отказаться от бизнес-активов, связанных с регулируемой им отраслью, однако это сделано не было», – подчеркнул Шуманов.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелан сообщила РБК, что информация об указанных активах находится в открытом доступе. Она подчеркнула, что «говорить о лоббировании интересов совершенно бессмысленно» и добавила, что собственность перешла Данкверту по наследству от отца, который умер в 2013 году.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил завести уголовное дело против Данкверта. Он пояснял, что «все эти Данкверты – люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта». 7 февраля началась доследственная проверка в отношении действий Россельхознадзора. В Кремле призвали белорусского лидера решать «в спокойной манере, путем деловых переговоров» все хозяйственно-экономические вопросы.

Россия, в свою очередь, с 6 февраля запретила поставки в страну говядины из Минской области. Это решение было принято после того, как Россельхознадзор заподозрил белорусские предприятия в использовании украинского и европейского мяса. Минск отказался провести проверку, чем подтвердили подозрения ведомства.