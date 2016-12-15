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Сирийская армия вызвала для помощи в Эль-Хус российские ВКС, но пока прибыли самолеты Минобороны, войска Сирийской свободной армии продвинулись в сторону окраин Эль-Баба. Из-за этого перемещения под удар российских самолетов попали следовавшие за ними отряды турецкой армии. Об этом близкий к Минобороны источник рассказал «Ведомостям».

«Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, российская и турецкая сторона договариваются о том, чтобы российские и турецкие передовые авианаводчики имелись в наступающих в районе Эль-Баба подразделениях», – сказал собеседник.

При этом турецкая сторона ранее заявила, что войска, попавшие под обстрел российских ВКС, в течение десяти дней до этого не меняли своей дислокации и, кроме того, за сутки до инцидента передали свои координаты российскому военному атташе в Турции и на базу Хмеймим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что при ударе учитывались данные Анкары и, согласно полученной информации, турецких военных «не должно было быть» в Эль-Хусе.

ВКС России 9 февраля по ошибке нанесли удар по турецким военным, в результате чего трое человек погибли и более десятка получили ранения. Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану и назвал причиной инцидента несогласованность действий военных во время совместной операции. Обе страны сошлись во мнении, что обстрел был непреднамеренным.