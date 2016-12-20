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Часть доклада, который якобы получила российская разведка на президента США Дональда Трампа, является подлинной. Об этом источники в разведке и правоохранительных органах рассказали CNN.

Собеседники пояснили, что им удалось получить информацию о переговорах высокопоставленных российских чиновников и других российских лиц. Они не уточнили, о каких именно разговорах идет речь, но подчеркнули, что эти переговоры по датам и местам совпадают с теми, которые описаны в «компромате на Трампа».

Эти основания вселили в сотрудников правоохранительных органов «большую уверенность», что часть информации в досье является подлинной. Представители спецслужб добавили, что эта информация была получена в ходе планового сбора разведывательных данных, разговоры велись исключительно с иностранными гражданами, в том числе с российским правительством.

По словам чиновника, некоторые из собеседников Трампа были уже известны разведке как «активно вовлеченные» в сбор информации против кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

При этом подлинность «непристойных вещей» из досье спецслужбы не подтвердили.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя эту ситуацию, сказал: «Мы по-прежнему чувствуем отвращение к поддельным новостям CNN». Представители ФБР, ЦРУ и Минюста не ответили на вопросы телеканала.

В январе CNN и Buzzfeed сообщили, что российская разведка получила компромат на Дональда Трампа, но решила его не публиковать. Buzzfeed обнародовал полную версию доклада. В частности, как сообщалось, у российских спецслужб были записи общения президента США с проститутками в одном из московских отелей.

The Wall Street Journal писала, что компромат собирала фирма Orbis Business Intelligence, специализирующаяся на расследованиях в области безопасности. Ее возглавляет бывший сотрудник МИ-6 Кристофер Стил, которого глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «беглым жуликом». Позже газета добавила, что большую часть данных получили от президента Российско-Американской торговой палаты в США Сергея Миллиана. Он говорил о связи Трампа с Россией неназванному человеку, который позже передал информацию Стилу.

Кремль назвал доклад «фальшивкой», публикация которого направлена на ухудшение российско-американских отношений. Позже президент России Владимир Путин подчеркнул, что заказчики этих «фальшивых» обвинений «хуже проституток».