02:54

Российские власти рассматривают возможность выдать США бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, чтобы «выслужиться» перед американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в разведке сообщили NBC.

Источник рассказал, что подобные разговоры среди российский властей возникли после инаугурации Трампа. В Белом доме не стали комментировать эту информацию, в Минюсте заявили, что они приветствуют возвращение Сноудена в США, где ему грозит как минимум 30 лет тюрьмы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что разговоры о возвращении – это «нонсенс».

«Для России это будет беспроигрышный вариант. Они уже получили от Сноудена все, что им было нужно с точки зрения информации», – сказал бывший заместитель советника по национальной безопасности Хуан Сарате

Адвокат экс-сотрудника АНБ Бен Визнер сказал, что команда Сноуден не получала соответствующих «сигналов» и не имеет «никаких новых причин для беспокойства».

The Verge отметил, что во время предвыборной кампании Трамп неоднократно называл Сноудена «предателям» и подчеркивал, что как только экс-сотрудник АНБ вернется в страну, его следует казнить. Сам Сноуден допускал, что после прихода к власти Трампа Москва и Вашингтон могут договориться о его экстрадиции в США: «Было бы безумием исключить такую возможность», – говорил он.

Эдвард Сноуден в 2013 году раскрыл информацию о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. После этого он получил убежище и вид на жительство в России на три года при условии прекращения действий против Вашингтона. В январе 2017 года срок продлили еще на «пару лет».

В конце президентского срока бывшего американского лидера Барака Обамы более миллиона граждан США подписали петицию с просьбой к Белому дому помиловать Сноудена. По мнению авторов инициативы, «Сноуден отдал свою жизнь, чтобы восстать против тайного шпионажа и нарушений конституции. Вот почему он герой, и именно поэтому он заслуживает прощения». В Белом доме позже сказали, что бывший сотрудник АНБ не может быть помилован, так как он не заполнил все необходимые документы.