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Администрация президента США Дональда Трампа с 6 февраля начала «волну» депортации нелегальных мигрантов по всей стране. Об этом в службе иммиграции и таможенного контроля рассказали The Wall Street Journal.

Власти приняли решение начать серию депортаций на фоне приостановления указа об ужесточении миграционной политики. Газета подчеркнула, что постановление суда Сиэтла не запрещает высылать из страны тех мигрантов, которые проживают в США нелегально. WSJ добавила, что это дало Трампу возможность частично выполнить свое обещание «подавать миграционное сопротивление».

По данным иммиграционной службы, сотни людей были задержаны в Атланте, Остине, Техасе, Шарлотте, Северной Каролине и по всей Южной Калифорнии.

Адвокаты сообщили, что вероятнее всего, большая часть задержанных будет депортирована. Говоря о цифрах, газета подчеркнула, что, например, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с 6 по 10 февраля задержали 160 человек.

Указ об ужесточении миграционной политики был подписан 28 января. Трамп распорядился запретить на 90 дней въезд жителям семи стран, где основной религией является ислам, а на 120 дней ограничить прием беженцев. Трамп пояснял, что это делается для обеспечения безопасности страны.

После жалобы штатов Вашингтон и Миннесота федеральный суд Сиэтла действие указа приостановил. Министерство юстиции США подало апелляцию на это решение, но апелляционный суд жалобу отклонил, так как американское правительство не предоставило убедительных аргументов соответствия закона интересам нацбезопасности США, в отличие от истцов, которые доказали вред «даже временного восстановления запрета».