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Ford вложит $1 млрд в стартап по производству беспилотных автомобилей Argo AI, говорится в сообщении автопроизводителя.

Компании надеются, что смогут выпускать полностью самоуправляемые авто к 2021 году.

Как пишет Mashable, Argo AI – неизвестная компания, о которой никто не слышал до объявления о ее сотрудничестве с Ford. Стартап основали бывший сотрудник Uber Питер Рендер и ранее работавший в Google Брайан Сейлски.

Издание отмечает, что решение Ford вложиться в эту технологию выглядит «отчаянным шагом, чтобы остаться актуальными» на фоне Tesla и других компаний.

Заметка дополняется.