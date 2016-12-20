10:31

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму два законопроекта, которые регулируют работу Федеральной службы охраны (ФСО).

Первый проект закона устанавливает для сотрудников ФСО на руководящих постах ненормированный рабочий день, обязывает их проходить обязательную государственную дактилоскопию.

Также в документе прописано, что судимость и употребление наркотиков и психоактивных веществ будут основанием для отказа в приеме на военную службу и в государственную охрану.

Кроме того, в законопроекте оговаривается запрет для сотрудников ФСО размещать в интернете «информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность» к службе.

Второй законопроект касается непосредственно работы ФСО. Так, проект закона предлагает наделить службу правом временно ограничивать или запрещать движение на охраняемых трассах, безвозмездно использовать аэропорты, морские и речные порты и «получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения».

В законопроекте уточняется порядок применения сотрудниками ФСО спецсредств и оружия. Сотрудники службы имеют право «обнажить оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения», – говорится в документе.

ФСО была создана в 1996 году, она охраняет президента РФ, премьер-министра, спикеров Совета Федерации и Госдумы, а также предстоятеля РПЦ.